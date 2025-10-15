Станкович: «Единственная причина негативного отношения ко мне в России — то, что я иностранец»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал критику своей работы.

«Единственной причиной такого негативного отношения российской общественности ко мне является то, что я иностранец. Я иностранец в огромном клубе, огромной стране. «Спартак» — народный клуб, самый популярный с момента основания, как в Москве, так и во всей России. Есть много тех, кто хочет подставить «Спартаку» подножку», — приводит слова Станковича сербское издание Kurir.

47-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года. В прошедшем сезоне команда под его руководством заняла четвертое место в РПЛ.

В текущем розыгрыше «Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице.