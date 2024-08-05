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Сегодня, 22:50

Станкович назвал Зиньковского важным для «Спартака» игроком

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал замену полузащитника Антона Зиньковского в перерыве матча 3-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

— По замене Хлусевича нет вопросов, а вот по Зиньковскому есть. Вроде бы, игра у него шла. Тяжело ли вам было принимать это решение в перерыве?
— Думаю, у нас разные точки зрения на этот вопрос. По ходу матча мне нужно делать выбор — порой выбор непростой. Я должен защищать игроков. Мне не нравились действия Зиньковского в обороне. Несколько раз нас там обыгрывали через стенку. Но это не отменяет того, что Антон важный для нас игрок, — сказал Станкович в ходе послематчевой пресс-конференции.

28-летний Зиньковский выступает за красно-белых с 2022 года. В сезоне-2023/24 на его счету 26 матчей в РПЛ и 2 забитых мяча.

Антон Зиньковский
Деян Станкович
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
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 0 : 0
4.08 20:30
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