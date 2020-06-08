Станислав Черчесов: «Отрыв у «Зенита» серьезный, но никто ему в оставшихся матчах ничего дарить не собирается»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возможном чемпионстве «Зенита» в текущем сезоне.

— Думаю, что сам Семак как человек, который всю жизнь в футболе, прекрасно понимает: нельзя почивать на лаврах раньше времени, — приводит слова Черчесова «Деловой Петербург». — Да, отрыв у «Зенита» серьезный, но никто ему в оставшихся матчах ничего дарить не собирается. Так что надо, как и раньше, доказывать свое право на лидерство. Судя по тому, что Семак не отпускал никого из своих легионеров по заграницам, будучи готовым в любой момент собрать всю команду в полном составе на базе, он настроен самым решительным образом.