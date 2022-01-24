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Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявили, что вопрос выкупа Уткина у «Краснодара» пока не поднимался

Анна Горшкова
Корреспондент

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о полузащитнике Данииле Уткине.

«В нашей команде Уткин раскрылся по-новому. Безусловно, талантливый футболист, которому нужно доверие со стороны тренерского штаба, — цитирует Айдамирова ТАСС. — У нас Даниил стал игроком основного состава, имеет всестороннюю поддержку. Он раскрепощен. В совокупности это немаловажный фактор для спортсмена, чтобы показывать хорошие результаты».

Также гендиректор рассказал о том, планирует ли «Ахмат» выкупить 22-летнего футболиста.

«На данном этапе этот вопрос не поднимался. Сейчас все сосредоточены на подготовке к весеннему этапу чемпионата. Уткин у нас в аренде. Да, мы владеем опцией выкупа, это прописано в договоре. Решение будем принимать с учетом всех сопутствующих факторов, в том числе с учетом мнения футболиста», — добавил Айдамиров.

«Ахмат» объявил об аренде Уткина у «Краснодара» в июне 2021 года. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У грозненского клуба есть право выкупа игрока.

В текущем сезоне Уткин сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://tass.ru/sport/13505283
Даниил Уткин
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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