Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявили, что вопрос выкупа Уткина у «Краснодара» пока не поднимался

Гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мнением о полузащитнике Данииле Уткине.

«В нашей команде Уткин раскрылся по-новому. Безусловно, талантливый футболист, которому нужно доверие со стороны тренерского штаба, — цитирует Айдамирова ТАСС. — У нас Даниил стал игроком основного состава, имеет всестороннюю поддержку. Он раскрепощен. В совокупности это немаловажный фактор для спортсмена, чтобы показывать хорошие результаты».

Также гендиректор рассказал о том, планирует ли «Ахмат» выкупить 22-летнего футболиста.

«На данном этапе этот вопрос не поднимался. Сейчас все сосредоточены на подготовке к весеннему этапу чемпионата. Уткин у нас в аренде. Да, мы владеем опцией выкупа, это прописано в договоре. Решение будем принимать с учетом всех сопутствующих факторов, в том числе с учетом мнения футболиста», — добавил Айдамиров.

«Ахмат» объявил об аренде Уткина у «Краснодара» в июне 2021 года. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. У грозненского клуба есть право выкупа игрока.

В текущем сезоне Уткин сыграл 18 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.