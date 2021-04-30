Стало известно, сколько получал Газизов в «Спартаке»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов зарабатывал в московском клубе более 7,5 миллиона рублей в месяц, следует из опубликованной Telegram-каналом BlackMirror справки на клубном бланке красно-белых.

«Сотрудник Газизов Шамиль Камилович_ действительно работает в АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» с 21 июля 2020 года по настоящее время в должности Генерального директора, с ежемесячным окладом 7 660 920,00 рублей (Семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек)», — говорится в сообщении на бланке.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер снова занимает пост генерального директора «Уфы».

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