Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стало известно, сколько получал Газизов в «Спартаке»

13:39
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Стало известно, сколько получал Газизов в «Спартаке». Фото Telegram-канал Black Mirror
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов зарабатывал в московском клубе более 7,5 миллиона рублей в месяц, следует из опубликованной Telegram-каналом BlackMirror справки на клубном бланке красно-белых.

«Сотрудник Газизов Шамиль Камилович_ действительно работает в АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» с 21 июля 2020 года по настоящее время в должности Генерального директора, с ежемесячным окладом 7 660 920,00 рублей (Семь миллионов шестьсот шестьдесят тысяч девятьсот двадцать рублей 00 копеек)», — говорится в сообщении на бланке.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер снова занимает пост генерального директора «Уфы».

Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»

Стало известно, сколько получал Газизов в «Спартаке». Фото Telegram-канала Black Mirror
Стало известно, сколько получал Газизов в «Спартаке». Фото Telegram-канал Black Mirror

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Стали известны все участники плей-офф ЮЧМ-2021 по хоккею
Молодая мать бросила 2-летнюю дочь умирать в квартире в Башкирии
Кравчук призвал бывших президентов Украины помочь Зеленскому
Видео: рецепт простого и вкусного кулича

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры