Йоканович: «Сейчас у нас задача — развитие тех игроков, которые у нас есть, но вопрос усилия актуален»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Мы провели хорошую игру, но нам не было комфортно в ней. Дерби — особый матч. ЦСКА подавал много угловых, но после 30 минут первого тайма мы взяли контроль над игрой. Во втором тайме мы играли получше, у нас было много моментов. Последние 10 минут ЦСКА оказывал серьезное давление на нас, это было не просто, но мы справились. Сегодня я доволен как результатом, так и качеством игры.

— Впереди зимняя пауза. Вам как главному тренеру, какие хотелось бы усилить позиции?

— Зимняя пауза относится к чемпионату, у нас еще две кубковые игры. Мы пока не обсуждали возможные трансферы. Сейчас у нас задача — развитие тех игроков, которые у нас есть, но вопрос усилия актуален, мы к нему еще вернемся.

«Динамо» набрало 29 очков и обошло ЦСКА в турнирной таблице РПЛ по очным встречам. Бело-голубые идут четвертыми. Армейцы, потерпевшие второе поражение подряд, занимают пятое место.