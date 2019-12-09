Стало известно количество подписчиков клубов РПЛ и лиги в соцсетях

Количество подписчиков клубов РПЛ и лиги в социальных сетях составляет 14 миллионов человек. Об этом говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.

Первое место среди клубов РПЛ по числу подписчиков в социальных сетях занимает «Зенит».

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