Стало известно количество подписчиков клубов РПЛ и лиги в соцсетях
17:38
Количество подписчиков клубов РПЛ и лиги в социальных сетях составляет 14 миллионов человек. Об этом говорится в комплексном исследовании экономики российского футбола, подготовленном РПЛ и аудиторской компанией PWC.
Первое место среди клубов РПЛ по числу подписчиков в социальных сетях занимает «Зенит».
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