Зобнин высказался о соперниках «Спартака» в Лиге Европы

Нападающий «Спартака» Роман Зобнин высказался о соперниках московской команды в Лиге Европы.

«Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. «Наполи» и «Лестер» — это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» — тоже не подарок: многократный чемпион Польши», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».

Сегодня, 15 сентября, состоится матч «Спартак» — «Легия» на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17.30 (мск).