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Зобнин высказался о соперниках «Спартака» в Лиге Европы

15:50
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Роман Зобнин высказался о соперниках московской команды в Лиге Европы.

«Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. «Наполи» и «Лестер» — это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» — тоже не подарок: многократный чемпион Польши», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».

Сегодня, 15 сентября, состоится матч «Спартак» — «Легия» на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-09-14-roman_zobnin_uroven_ligi_yevropy_vyros_nasha_gruppa_pokhozha_na_ligochempionskuyu/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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