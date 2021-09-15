Зобнин высказался о соперниках «Спартака» в Лиге Европы
15:50
Нападающий «Спартака» Роман Зобнин высказался о соперниках московской команды в Лиге Европы.
«Нам достались сильные соперники. В последние годы уровень Лиги Европы вырос, и наша группа похожа на лигочемпионскую. «Наполи» и «Лестер» — это команды топ-уровня из сильнейших чемпионатов, которые борются за попадание в тройку в своих лигах. «Легия» — тоже не подарок: многократный чемпион Польши», — цитирует Зобнина пресс-служба «Спартака».
Сегодня, 15 сентября, состоится матч «Спартак» — «Легия» на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17.30 (мск).
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-09-14-roman_zobnin_uroven_ligi_yevropy_vyros_nasha_gruppa_pokhozha_na_ligochempionskuyu/
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