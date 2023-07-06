Березуцкий одним словом оценил трансфер Фернандеса в «Зенит»
Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе Марио Фернандеса в «Зенит».
«Марио Фернандес переходит в «Зенит»? Ну, хорошо», — сказал Березуцкий «СЭ».
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.
По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента после того, как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.
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Ахмат – Кр. Советов
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