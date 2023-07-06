Президент «Урала» Иванов прокомментировал подписание Щербицкого
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал подписание Дениса Щербицкого.
«Дениса знает главный тренер, пока подписан небольшой контракт, чтобы парень постарался восстановиться, а там будем дальше смотреть. Видим в нем потенциал», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
27-летний голкипер ранее выступал за БАТЭ. В последних двух сезонах он провел три матча за белорусский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
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5
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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