Президент «Урала» Иванов прокомментировал подписание Щербицкого

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал подписание Дениса Щербицкого.

«Дениса знает главный тренер, пока подписан небольшой контракт, чтобы парень постарался восстановиться, а там будем дальше смотреть. Видим в нем потенциал», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

27-летний голкипер ранее выступал за БАТЭ. В последних двух сезонах он провел три матча за белорусский клуб. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.