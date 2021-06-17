Стали известны условия, на которых игрок «Милана» подпишет контракт с «Динамо»

По данным «СЭ», «Динамо» заплатит «Милану» за переход Диего Лаксальта 3,5 миллиона евро, при этом сумма разбита на три примерно равных транша, которые будут выплачиваться три года. Зарплата 28-летнего левого защитника составит около 1,3 миллиона евро.

Лаксальт сыграл 24 матча за сборную Уругвая, в том числе четыре на ЧМ-2018. После того турнира футболиста приобрел «Милан» за 19 миллионов евро, последний сезон он выступал на правах аренды в «Селтике». О трансфере футболиста должно быть объявлено официально в ближайшие дни.