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Стали известны условия, на которых игрок «Милана» подпишет контракт с «Динамо»

12:36
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По данным «СЭ», «Динамо» заплатит «Милану» за переход Диего Лаксальта 3,5 миллиона евро, при этом сумма разбита на три примерно равных транша, которые будут выплачиваться три года. Зарплата 28-летнего левого защитника составит около 1,3 миллиона евро.

Лаксальт сыграл 24 матча за сборную Уругвая, в том числе четыре на ЧМ-2018. После того турнира футболиста приобрел «Милан» за 19 миллионов евро, последний сезон он выступал на правах аренды в «Селтике». О трансфере футболиста должно быть объявлено официально в ближайшие дни.

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Константин Алексеев все материалы автора
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