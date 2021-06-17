Ломовицкий вернулся в «Спартак» из аренды в тульском «Арсенале»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий сообщил, что покидает аренду тульского «Арсенала». Футболист вернулся в московский клуб.

«Тула, спасибо за все! Два сезона, первые голы, команда — друзья. Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее», — написал хавбек в Instagram.

23-летний россиянин играл за «Арсенал» с 26 июля 2019 года до лета 2020-го и с 1 октября 2020 года до текущего момента. В прошлом розыгрыше он участвовал в 24 матчах РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.