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Ломовицкий вернулся в «Спартак» из аренды в тульском «Арсенале»

12:35
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Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий сообщил, что покидает аренду тульского «Арсенала». Футболист вернулся в московский клуб.

«Тула, спасибо за все! Два сезона, первые голы, команда — друзья. Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее», — написал хавбек в Instagram.

23-летний россиянин играл за «Арсенал» с 26 июля 2019 года до лета 2020-го и с 1 октября 2020 года до текущего момента. В прошлом розыгрыше он участвовал в 24 матчах РПЛ, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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