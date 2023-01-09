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Сегодня, 19:09

Кечинов: «Если Рассказов не нужен «Спартаку», его надо продавать»

Кечинов прокомментировал возможный уход Рассказова из «Спартака»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход из клуба Николая Рассказова.

«Рассказов мало играет в «Спартаке». Ему необходима игровая практика. Если Николай не нужен клубу, значит, его надо продавать. Каким клубам РПЛ пригодился бы Рассказов? Сложно говорить, что Рассказов перейдет в топ-команду, например, «Зенит» или ЦСКА. Николай знает свое дело. Он бы мог пригодиться любой команде РПЛ, кроме двух вышеперечисленных», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

25-летний россиянин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-esli-rasskazov-ne-nuzhen-spartaku-ego-nado-prodavat/
Валерий Кечинов
Николай Рассказов
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ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
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8
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 - : -
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