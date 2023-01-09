Защитник «Химок» Тихий рассказал, что занимается индивидуально с тренером

Футболист «Химок» Дмитрий Тихий рассказал «СЭ», как поддерживает форму.

«Как поддерживаю форму в Москве? Занимаюсь по индивидуальной программе с тренером», — сказал Тихий «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей в российской премьер-лиге.

Его контракт м подмосковной командой рассчитан до лета 2024 года.