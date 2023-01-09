Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:23

Защитник «Химок» Тихий рассказал, что занимается индивидуально с тренером

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футболист «Химок» Дмитрий Тихий рассказал «СЭ», как поддерживает форму.

«Как поддерживаю форму в Москве? Занимаюсь по индивидуальной программе с тренером», — сказал Тихий «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей в российской премьер-лиге.

Его контракт м подмосковной командой рассчитан до лета 2024 года.

ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Сам не верю, что меня не пытались зазвать в Россию. Пошел бы пешком!» Легенда ЧМ — о Черчесове, Хиддинке и Эскобаре
Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022
Умер разработчик крылатых ракет «Калибр» Павел Камнев
Макрон рассказал о «парадоксе» Путина
Тело мужчины обнаружили в салоне красоты в Москве
В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Денис Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок»
Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ
Геннадий Орлов: «Бердыеву надо спасти «Сочи», но это будет для него не так сложно»
«Оренбург» получит выплаты за трансфер нападающего Сычевого в «Крылья Советов» до 25 января
Агент Джордждевича рассказал, что нападающий намерен доиграть сезон в «Сочи»
Защитник «Химок» Данилкин заявил, что не ищет себе новую команду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны соперники «Локомотива» на зимних сборах в ОАЭ

Денис Глушаков объявил об уходе из подмосковных «Химок»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости