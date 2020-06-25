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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Стали известны результаты тестирования судей на COVID-19 перед 24-м туром РПЛ

25 июня 2020, 20:22
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Тесты всех судей и ассистентов, которые готовятся обслуживать матчи 24-го тура Тинькофф РПЛ, дали отрицательный результат на COVID-19, сообщает пресс-служба РФС.

Тестирование проводилось с помощью портативных лабораторий для экспресс-диагностики коронавируса.

Система позволяет получать результаты тестов в течение 30 минут. Она применяется в больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях. Систему активно используют и несколько клубов лиги.

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