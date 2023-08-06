Стала известна зарплата Джикии по будущему контракту со «Спартаком»

«Спартак» планирует продлить контракт с капитаном команды Георгием Джикией.

По информации «Евро-Футбол.Ру», 29-летний защитник сильно потеряет в зарплате по новому соглашению с красно-белыми. После пролонгации контракта он будет зарабатывать два миллиона евро в год.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, вместе с командой он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Действующий контракт Джикии рассчитан до конца мая 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.