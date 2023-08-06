«Спартак» продлит контракт с Джикией ближе к зиме

По информации «СЭ», руководство «Спартака» продлит контракт с Георгием Джикией, даже несмотря на пункт о 60 процентах матчей, которые он должен провести, чтобы активировать опцию.

Контракт будет продлен ближе к зиме.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года, вместе с командой он выигрывал чемпионат России, а также Кубок и Суперкубок страны.

Матч 3-го тура РПЛ-2023/24 против «Рубина» стал для 29-летнего россиянина 150-м за «Спартак» с капитанской повязкой.

Нынешний контракт Джикии действует до конца мая 2024 года.