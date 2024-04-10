ЦСКА ищет замену Чалову в Южной Америке и Европе

Как стало известно «СЭ», ЦСКА, продлив на полгода контракт с нападающим Федором Чаловым, приступил к поиску замены футболисту, который в скором времени, очевидно, покинет клуб.

Приоритетными регионами для поиска форварда для красно-синих являются Южная Америка и европейские чемпионаты. Помимо этого ведется и активный скаутинг внутри России.

ЦСКА 9 апреля объявил о продлении контракта с Чаловым до лета 2025 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи.