Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатил за Клаудиньо

Как стало известно «СЭ», чемпионы России заплатили за трансфер 24-летнего хавбека Клаудиньо из «Брагантино» 12 миллионов евро.

Информация о том, что олимпийский чемпион-2020 обошелся сине-бело-голубым в 15 миллионов не точна.

«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо 13 августа. Соглашение с бразильцем рассчитано на 5 лет. Футболист вместе с Малкомом стал победителем Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.

Бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером 11, который освободился после ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси.