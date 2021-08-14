Стала известна сумма, которую «Зенит» заплатил за Клаудиньо
Как стало известно «СЭ», чемпионы России заплатили за трансфер 24-летнего хавбека Клаудиньо из «Брагантино» 12 миллионов евро.
Информация о том, что олимпийский чемпион-2020 обошелся сине-бело-голубым в 15 миллионов не точна.
«Зенит» объявил о переходе Клаудиньо 13 августа. Соглашение с бразильцем рассчитано на 5 лет. Футболист вместе с Малкомом стал победителем Олимпиады в Токио в составе сборной Бразилии.
Бразилец будет выступать за сине-бело-голубых под номером 11, который освободился после ухода из команды нападающего Себастьяна Дриусси.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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