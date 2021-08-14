«Спартак» — «Урал»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
14 августа в Москве на стадионе «Открытие Арена» «Спартак» сыграет с «Уралом» в матче 4-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча начнется в 17.30 (мск).
Команда Руя Витории занимает 11-е место с тремя очками в турнирной таблице РПЛ. В предыдущем туре красно-белые проиграли дома дебютанту лиги «Нижнему Новгороду» (1:2).
«Урал», который ранее возглавил Игорь Шалимов, с одним баллом располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Следить за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Урал» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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