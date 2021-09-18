Губернатор Самарской области обратился к игрокам «Крыльев» после победы над «Ростовом»
После волевой победы «Крыльев Советов» над «Ростовом» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ (4:2) к команде обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил футболистов за яркую игру и пожелал им не сбавлять темпы в предстоящих матчах.
«Сегодня все бились по-настоящему и сделали ещё один большой шаг для того, чтобы команда состоялась в полной мере. С каждой победой, даже небольшой, складывается главный результат. Сегодня — победа большая.
Вы добавили драйва, ощущение счастья. Всех вас искренне благодарю, и — так держать», — приводит слова Азарова агентство СОВА.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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