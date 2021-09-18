Губернатор Самарской области обратился к игрокам «Крыльев» после победы над «Ростовом»

После волевой победы «Крыльев Советов» над «Ростовом» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ (4:2) к команде обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона поблагодарил футболистов за яркую игру и пожелал им не сбавлять темпы в предстоящих матчах.

«Сегодня все бились по-настоящему и сделали ещё один большой шаг для того, чтобы команда состоялась в полной мере. С каждой победой, даже небольшой, складывается главный результат. Сегодня — победа большая.

Вы добавили драйва, ощущение счастья. Всех вас искренне благодарю, и — так держать», — приводит слова Азарова агентство СОВА.