5 мая, 23:45

Стал известен характер травм Чавеса и Лаксальта перед матчем со «Спартаком»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Как стало известно «СЭ», участие двух динамовцев — Луиса Чавеса и Диего Лаксальта — в матче 28-го тура со «Спартаком» под вопросом из-за полученных в сегодняшней встрече с «Крыльями Советов» (3:1) повреждений.

У 29-летнего мексиканца травма голеностопного сустава, у 32-летнего уругвайца — приводящей мышцы. Степень серьезности повреждений и сроки восстановления станут понятны завтра после контрольного обследования.

Матч 28-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» пройдет 11 мая.

«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
  • Dmitriy Nekrasov

    Дмитрий Александров - опорник, Леон Зайдензаль - центральный защитник, Андрей Кудравец - вратарь, Максим Балахонов - левый защитник, Денис Боков - центральный нападающий. Ребята есть у вас, и их нужно подтягивать к основной команде. Иначе как они будут прогрессировать?

    07.05.2025

  • Старый болельщик

    Ерунда полная - в Динамо нет молодых игроков, готовых заменить травмированных. Ну Гладик и раньше хорошо смотрелся. А кто ещё-то? В защиту некого поставить - хоть шаром покати. В центре Окиша можно, но там Бито феерит. И всё. Остальные позиции - полный НОЛЬ.

    06.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Может быть именно эти обстоятельства и помогут Динамо в дальнейшем. Выйдут играть молодыми воспитанниками и далее так и продолжат. Сейчас в Динамо придет новый тренер и начнет мести своей метлою ... Команда симпатичная, Марцел создал хороший коллектив.

    06.05.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Думаю, что и для Гусева, и для Станковича на фоне не очень-то удачного сезона бронзовые медали лишними точно не будут. Поэтому будут настраивать свои команды на битву. Динамо и Спартак подходят к игре в разных психологических состояниях: у Динамо, похоже, многое получается, у Спартака несколько обидных неудач. Тем интереснее, кто окажется сильнее покажет игра.

    06.05.2025

  • blue-white!

    Не хватало ещё Чавеса потерять, и так играть некому. Точнее есть, но усилять со скамейки некем, одна необстреленная молодёжь и недоразумение Макаров...

    06.05.2025

  • -философ-

    Ну не Спартак же виноват , что мусорята посыпались.

    06.05.2025

  • vvi432

    Тюкавин, Чавес, Лаксальт, Караскаль... Жаль если Динамовцы на выходных с такими потерями в составе будут играть с пятачками.

    06.05.2025

  • -философ-

    Ну а как же болельщики, а профессионализм и желание побеждать?

    06.05.2025

  • merniloskut

    Бороться больше не за что, что тем, что этим. Правда у КБ есть ещё надежда на кубок...

    05.05.2025

