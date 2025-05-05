Стал известен характер травм Чавеса и Лаксальта перед матчем со «Спартаком»
Как стало известно «СЭ», участие двух динамовцев — Луиса Чавеса и Диего Лаксальта — в матче 28-го тура со «Спартаком» под вопросом из-за полученных в сегодняшней встрече с «Крыльями Советов» (3:1) повреждений.
У 29-летнего мексиканца травма голеностопного сустава, у 32-летнего уругвайца — приводящей мышцы. Степень серьезности повреждений и сроки восстановления станут понятны завтра после контрольного обследования.
Матч 28-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» пройдет 11 мая.
Новости