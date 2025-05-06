Президент «Оренбурга» Волженкин: «Будем стараться всеми силами остаться в РПЛ»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин поделился мнением о борьбе за то, чтобы остаться в чемпионате России.

«Цели мы не меняли — будем стараться всеми силами остаться в РПЛ. После игры с «Локомотивом» Владимир Слишкович сказал хорошие слова, что нам в любом случае надо обыграть «Химки» и стараться победить «Краснодар». Нам нужны очки, чтобы выполнить задачу. Так что приложим все силы, ребята все очень настроены, это видно по последним играм, ребята не опустили руки. Мы приехали в Москву и были растроены ничьей, потому что мы хотели и могли победить», — сказал Волженкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Оренбург» за три тура до окончания сезона занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 18 очков. До 14-й строчки, где расположился «Пари НН», оренбуржцам не хватает 5 баллов.