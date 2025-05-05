Карраскаль извинился перед командой за удаление в матче с «Крыльями Советов»
Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль извинился перед командой и тренерским штабом за удаление в матче 27-го тура с «Крыльями Советов» (3:1).
«Я бы хотел извиниться перед всеми, что такая ситуация произошла. Это было решение арбитра, но это футбол. Спасибо большое, что так сыграли вдесятером. Извините еще раз», — сказал футболист в раздевалке после матча.
26-летний колумбиец получил красную карточку в начале второго тайма за отмашку в лицо хавбеку самарцев Сергею Бабкину.
Источник: Telegram-канал ФК «Динамо»
Новости