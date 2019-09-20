Спортивный юрист Прокопец выразил недоумение решением РФС по Кокорину

Спортивный юрист Михаил Прокопец считает странным отказ РФС дозаявлять нападающего «Зенита» Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России.

— Лично для меня отказ РФС выглядит достаточно странным, — заявил Прокопец в интервью РИА Новости. — «Зенитом» были соблюдены все требования, чтобы Кокорин был заявлен. Во-первых, заявление было подано в течение 14 дней после окончания трансферного окна. Во-вторых, трудовой договор футболиста истек в течение трансферного окна.

С одной стороны, у комитета РФС по статусу игроков нет обязанности заявлять футболиста, у него есть право. Они такое решение приняли. С другой стороны, их обоснование выглядит достаточно странным, что Кокорин не мог приступить к работе с 16 сентября. Такого требования в регламенте нет. Более того, ни один футболист, находящийся вне заявки, не может приступить к работе. Он может приступить к работе, когда разрешит комитет. На момент решения РФС Кокорин уже имел такое право.

Решение комитета РФС выглядит странным и по той причине, что сегодня же он разрешил заявить «Енисею» иностранного футболиста Хуана Лескано. Все мы знаем: чтобы иностранец мог работать в России, клуб должен получить разрешение на привлечение иностранного работника и разрешение на его работу. Вопрос к комитету: имел ли Лескано на дату 16 сентября разрешение на работу на территории Российской Федерации? У меня есть сомнения, потому что невозможно подписать контракт и сразу же получить разрешение. А если это так, то какая разница между Кокориным и Лескано? Оба не могли приступить к работе с 16 сентября, а в итоге один заявлен, а второй — нет.

8 мая суд приговорил форварда «Зенита» и его брата Кирилла к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.

После этого «Зенит» подписал с форвардом новый контракт. Сегодня, 20 сентября, РФС отказал в регистрации футболиста вне заявочного периода.

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