Спортивный юрист о решении ФИФА: «Достаточно ожидаемый шаг»
Спортивный юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение ФИФА продлить для иностранных тренеров и игроков возможность приостанавливать в одностороннем порядке контракты с клубами России и Украины до 30 июня 2024 года.
«Достаточно ожидаемый шаг, так как ситуация в рамках ФИФА никак не поменялась. Смысл в том, что были договоры, действие которых ФИФА разрешила приостановить — легионерам разрешили их временно не исполнять. Сейчас же легионеру и клубу дали право либо договориться на новых условиях, либо расторгнуть. Если таким образом легионер выражал свое согласие на продление исполнения договора, то, соответственно, после этого он теряет право сослаться на такое разрешение ФИФА. Сейчас ФИФА защищает договоры, подписанные 7 марта 2022 года», — приводит слова Анцелиович Sport24.
ФИФА продлила разрешение для легионеров приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня до 2024 года, но это правило не будет распространяться на тех игроков и тренеров, которые подписали соглашения после 7 марта 2022 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|4 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9