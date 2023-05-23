Арутюнянц: «Карпин — прирожденный тренер «Ростова»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил, почему главный тренер команды Валерий Карпин подходит для работы в клубе.
«Карпина сразу приняли в «Ростове»? Он прирожденный главный тренер «Ростова». По харизме, по характеру, по эмоциям, по амбициям. Это именно наш тренер», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Спартака», занимающего третью строчку, на 3 очка. В 29-м туре ростовчане на своем поле сыграют с «Ахматом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|28
|8
|6
|14
|29-45
|30
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 0
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 1
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 0
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|4 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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