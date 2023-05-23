Арутюнянц: «Карпин — прирожденный тренер «Ростова»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил, почему главный тренер команды Валерий Карпин подходит для работы в клубе.

«Карпина сразу приняли в «Ростове»? Он прирожденный главный тренер «Ростова». По харизме, по характеру, по эмоциям, по амбициям. Это именно наш тренер», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 28 туров «Ростов» с 50 очками занимает четвертое место в РПЛ, отставая от «Спартака», занимающего третью строчку, на 3 очка. В 29-м туре ростовчане на своем поле сыграют с «Ахматом».