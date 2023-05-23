Мнение Эшуорта при покупке Дуарте не учитывалось. Спортдиректор «Спартака» был против трансфера

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт не хотел подписывать защитника Алексиса Дуарте, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, Эшуорт перед трансфером 23-летнего парагвайца получил отчет по игроку, который его не устроил. Однако переход Дуарте был согласован без британского менеджера, игрок до сих пор не нравится спортивному директору. Трансфер защитника полностью был проведен агентом Абаскаля Тимом Мешедером.

Дуарте перешел в «Спартак» в январе 2023 года. На его счету 8 матчей и одна красная карточка.