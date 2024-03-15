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15 марта, 14:47

Baza: Промес попал в ДТП в Дубае еще 15 января

Ана Горшкова
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес попал в ДТП в Дубае (ОАЭ) еще 15 января, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, футболист приехал в Дубай еще до сборов красно-белых, чтобы отметить свой день рождения, а 15 января Промес попал в ДТП. Он врезался в автобус и скрылся с места аварии.

Сообщается, что через 2 дня после аварии 32-летний форвард улетел в Москву и вернулся назад уже вместе со «Спартаком». Во второй раз (29 февраля) улететь из ОАЭ Промес уже не смог.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

Квинси Промес. Как работает экстрадиция из ОАЭ: в чем шансы Промеса и когда его отправят в Нидерланды?

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Источник: Baza
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
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