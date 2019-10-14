Спортивный директор «Тамбова» опроверг информацию о договоренности с Красножаном

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков опроверг информацию о том, что 56-летний тренер Юрий Красножан согласился возглавить команду в случае увольнения нынешнего наставника тамбовчан, 53-летнего специалиста Александра Григоряна. Последним местом работы Красножана были «Химки», которые он возглавлял в период с февраля по июнь 2018 года.

— Правда ли, что «Тамбов» провел переговоры с Юрием Красножаном и тот дал согласие возглавить команду в случае отставки Григоряна? — вопрос Худякову.

— Это неправда. Мы с Юрием Анатольевичем знакомы, месяц назад встречались за ужином, но никаких разговоров о потенциальной работе у нас не вели.

— Значит, кредит доверия к Григоряну все еще остается?

— Да. Он сейчас в Саранске, готовит команду к следующему матчу чемпионата против «Урала».

После 12 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в чемпионате России с 8 очками. В 13-м туре команда сыграет с «Уралом», матч состоится в субботу, 19 октября, начало — в 14.00 по московскому времени. (Иван Торопцев)

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