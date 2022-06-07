Цорн: «По Камано есть конкретные предложения»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о будущем в команде нападающего Франсуа Камано.

— Кто сейчас самый ликвидный игрок, которого вы готовы продать?

— Открыт вопрос по Камано. Сейчас думаем, как нам действовать дальше. По нему есть конкретные предложения. У Франсуа еще год контракта и решение — продлевать или продавать — нужно принимать уже сейчас. Если мы получим выгодное предложение, мы его рассмотрим, — сказал Цорн Sport24.

Контракт 26-летнего Камано с «Локомотивом» действует до лета 2024 года. В минувшем сезоне нападающий забил 3 гола в 21 матче и отдал 1 результативную передачу.