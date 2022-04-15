Канчельскис считает, что Бакаев смог бы усилить любую команду РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Лука Каттани о ситуации с продлением контракта полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Это дело руководства «Спартака», они будут решать, продлевать контракт с Бакаевым, или нет. Сейчас все игроки с российским паспортом ценные. Главное, чтобы обошлось без травм. Думаю, что Бакаев усилил бы любую команду РПЛ. Из «Спартака» легче уйти, чем из других команд. Главное, чтобы нашлась команда, которая заинтересована в Бакаеве», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее Каттани в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что для продления контракта с Бакаевым необходимо найти правильный момент.