«Спартак» рассматривал 8 кандидатов на замену Ваноли

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, что клуб рассматривал восемь кандидатов на пост нового главного тренера команды в связи с уходом Паоло Ваноли.

«Про Абаскаля говорят, что он — ноунейм? Когда ситуация только началась, у меня было восемь кандидатов, трое из них сразу отказались ехать в Россию. Одному из них не позволила жена, у другого был действующий контракт. Трое хотели просто нажиться, запрашивали гигантские суммы. Если тренер приезжает в Москву и думает, как бы поиграть в гольф, нас это не интересует.

Абаскаль был единственным, кто все понимает и знает. Он был очень убедителен. Единственный большой успех «Спартаку» принес Романцев, дальше были 22 тренера, которые принесли только два трофея. Этими специалистами были Каррера и Ваноли. Не желаю иметь дело с людьми, которые хотят здесь только нажиться. Тренировать «Спартак» тяжело. Паоло это демонстрировал на протяжении всех этих месяцев. Вы думаете, я неправильно подбираю тренера? Я делаю это под требования команды», — заявил Каттани на пресс-конференции.

Ваноли работал в «Спартаке» с декабря 2021 года, он покинул клуб 9 июня. На следующий день, 10 июня, красно-белые объявили, что новым главным тренером команды стал Гильермо Абаскаль, ранее работавший с «Базелем».