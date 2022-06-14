Каттани сообщил, что «Спартак» рассматривал российских специалистов на пост главного тренера

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани во время пресс-конференции объяснил, почему главным тренером команды назначен Гильермо Абаскаль.

«Мы рассматривали кандидатуры российских тренеров, но я их называть не буду. По мнению кого Абаскаль один из самых перспективных специалистов Европы? По моему мнению. Если у вас оно другое, вы свободны его высказывать. У меня есть компетенции, я считаю, что он многообещающий. Конечно, я хотел бы видеть здесь Клоппа, но по объективным причинам он не будет тренировать «Спартак».

Я сразу отмел специалистов, которые не играют в интенсивный футбол. Здесь подвергается критике любое мое решение с первого дня, поэтому ничего удивительного. Абаскаль — специалист, который показал готовность к работе. Про евро и рубли мы заговорили только на третий день. Он очень готов, могу вас заверить», — сказал Каттани.

33-летний испанец в этом сезоне занял второе место в чемпионате Швейцарии вместе с «Базелем».

Прошлый сезон красно-белые заканчивали под руководством итальянца Паоло Ваноли, который пришел на смену португальцу Рую Витории. В итоге «Спартак» занял только 10-е место в РПЛ, но зато смог выиграть БЕТСИТИ Кубок России.