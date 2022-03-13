В «Спартаке» остались недовольны судейством в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2) сообщил, что недоволен работой ВАР.

— Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу, — отметил Каттани. — Но я недоволен сегодня работой ВАР. Я не согласен со штрафным, с которого нам забили. В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие ВАР проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника нет.

— К «Спартаку» относятся предвзято?

— Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

Отметим, что у «Спартака» не засчитали два гола. На 12-й минуте гол хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева был отменен из-за офсайда, а на 57-й минуте — мяч Шамара Николсона, который эффектно обыграл нескольких соперников в штрафной площади, но подыграл рукой.