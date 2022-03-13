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Сегодня, 21:47

В «Спартаке» остались недовольны судейством в матче с «Краснодаром»

Спортивный директор «Спартака» Каттани заявил, что недоволен сегодня работой ВАР
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани после матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2) сообщил, что недоволен работой ВАР.

— Поздравляю «Краснодар», они сегодня большие молодцы. Могу отметить нашу работу, — отметил Каттани. — Но я недоволен сегодня работой ВАР. Я не согласен со штрафным, с которого нам забили. В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие ВАР проверяет очень тщательно, а эпизоды нашего соперника нет.

— К «Спартаку» относятся предвзято?

— Нет, я так не считаю, но я очень зол и недоволен судейством сегодня.

Отметим, что у «Спартака» не засчитали два гола. На 12-й минуте гол хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева был отменен из-за офсайда, а на 57-й минуте — мяч Шамара Николсона, который эффектно обыграл нескольких соперников в штрафной площади, но подыграл рукой.

ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
4
4
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
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Локомотив – ЦСКА
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 0 : 0
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 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
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