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Гунько — о пенальти «Краснодара»: «В аналогичном эпизоде в матче «Лестер» — «Спартак» ВАР ничего не назначил»

Дмитрий Гунько высказался о судействе в матче «Спартак» — «Краснодар»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал судейство в матче красно-белых против «Краснодара» (1:2) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

«Сложно сейчас трактовать ошибки или не ошибки со стороны арбитра, потому что есть ВАР. Но если рассматривать эпизод с пенальти, то аналогичный эпизод случился в матче Лиги Европы «Лестер» — «Спартак». Тогда международный ВАР не назначил пенальти в ворота «Спартака». Аналогичный эпизод, даже более явный. Мне сложно сказать, почему в одном случае ставится пенальти, а в другом нет», — сказал Гунько «СЭ».

На матче работала бригада Евгения Кукуляка. В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)
Дмитрий Гунько
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Евгений Кукуляк
2
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3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
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 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
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