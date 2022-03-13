Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал судейство в матче красно-белых против «Краснодара» (1:2) в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

«Сложно сейчас трактовать ошибки или не ошибки со стороны арбитра, потому что есть ВАР. Но если рассматривать эпизод с пенальти, то аналогичный эпизод случился в матче Лиги Европы «Лестер» — «Спартак». Тогда международный ВАР не назначил пенальти в ворота «Спартака». Аналогичный эпизод, даже более явный. Мне сложно сказать, почему в одном случае ставится пенальти, а в другом нет», — сказал Гунько «СЭ».

На матче работала бригада Евгения Кукуляка. В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.