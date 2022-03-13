Главный тренер «Спартака» Ваноли высказался о судействе в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о судействе в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:2).

— Что думаете о судействе?

— Не привык обсуждать работу арбитра. Есть ВАР. Меня удивило, почему ВАР не посмотрели в эпизоде с пенальти. Не мне оценивать работу арбитра. Мы — «Спартак». Мы должны идти дальше. Решения арбитров всегда могут быть ошибочными.

В матче против «Краснодара» судьи отменили два гола «Спартака». В обоих случаях это произошло после вмешательства ВАР.

В первом тайме был отменен гол Зелимхана Бакаева из-за того, что арбитры зафиксировали офсайд у Шамара Николсона, который сделал пас Бакаеву. Во втором тайме судьи отменили гол Николсона, поскольку он подыграл себе рукой перед тем, как забить в ворота Матвея Сафонова.