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Кахигао: «Для «Спартака» было важно совершить апгрейд на позиции центральных защитников»

Микеле Антонов
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился мнением об усилении линии защиты.

Из «Фенербахче» перешел Александер Джику, из «Ренна — Кристофер Ву.

— Дуарте и Чернов?

— С зимы мы хотели улучшить линию защиты, позиции центральных защитников, — сказал Кахигао на пресс-конференции. — Чтобы футболисты были более атлетичными, выигрывали дуэли. В переходных фазах были определенные проблемы, много пространства. Следующий момент — начало атаки через пас. Наша команда любит владеть мячом. Нужно было сочетать все характеристики. Это были наши ключевые задачи. Чернов не получал достаточно игрового времени. Это не было хорошо ни для нас, ни для него. Нужно было сделать решение.

Дуарте хотел покинуть клуб. Он не был доволен своей ситуацией и игровым временем.

Для нас было важно совершить апгрейд на позиции центральных защитников. Мы привезли двух очень хороших центральных защитников. С финансовой точки зрения это очень хорошие сделки. Можете увидеть стоимость на рынке.

Джику — опытный игрок. Он выступал на крупнейших международных турнирах. Он понимает, что такое играть под давлением.

«Ренн» заплатил 10 миллионов за Ву недавно. С точки зрения финансов тоже очень хорошая сделка. Он будет прогрессировать.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александер Джику
Кристофер Ву
Франсис Кахигао
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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