Кахигао: «70-75 процентов футболистов, с которыми «Спартак» контактирует, не хотят ехать в Россию»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао поделился мнением о работе клуба в трансферное окно.

«Это было очень продолжительное трансферное окно. Вся подготовительная работа не начинается с открытием трансферного окна. Эта работа стартует намного раньше. Вчера для многих была кульминация пятимесячной интенсивной работы. Подготовиться к трансферному окну, когда я только приехал, было сложно из-за маленького количества времени. Сейчас такой проблемы не было. За этим процессом стоит очень много людей.

Мы завершили окно с пятью трансферами на вход. Джику и Ву вчера провели первые тренировки вместе с ребятами. Жедсон перешел из «Бешикташа», Заболотный и Самошников из «Локомотива».

Ушли восемь футболистов. Три игрока в аренду, один в аренду — потом у него закончится контракт. Больше было футболистов на выход.

У нас 26 футболистов, хороший баланс молодости и опыта. 14 игроков сборных. Много молодых футболистов.

Это было сложное окно, потому что политический конфликт не помогает. 70-75 процентов футболистов, с которыми мы контактируем, в принципе не хотят ехать в Россию по тем или иным причинам. Это делает все еще сложнее. Было много изменений с зимы. Сейчас мы сконцентрированы на том, чтобы двигаться дальше с командой, которая есть у нас», — сказал Кахигао.