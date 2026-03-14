Соболев о матче «Зенит» — «Спартак»: «Хорошая, боевая игра, какой и должна быть»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев оценил игру команды в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Тяжелая игра, как и ожидали. Это «Зенит» — «Спартак»: вывеска, эмоции зашкаливают, борьба. Хорошая, боевая игра, какой и должна быть в таких случаях. Да какие могут быть эмоции? Победа, три очка. Скоро следующий матч, Кубок, не менее важная игра. Сегодня отдохнем, а завтра все мысли будут следующей игре», — приводит слова Соболева пресс-служба турнира.

«Зенит» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. 18 марта сине-бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

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