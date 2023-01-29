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Спортдиректор «Крыльев Советов»: «Трансферная кампания у нас закончится в последний день трансферного окна»

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопросы о возможных трансферах клуба.

— Трансферная кампания на вход на переходе Гарре окончена или можно ждать, например, Ушакова из ЦСКА?

— Трансферная кампания у нас закончится в последний день трансферного окна. Надеемся, никаких потрясений у нас не будет.

— Вы взяли Рассказова, следом появилась информация об интересе «Локомотива» к игроку его позиции Бейлу. Есть ли у болельщиков основания беспокоиться насчёт возможного ухода Гленна?

— В клуб официально никто не обращался. С Гленном до нового года мы подписали новый долгосрочный контракт, его полностью все у нас устраивает. На сегодняшний день, думаю, повода беспокоиться нет, — сказал Корниленко Metaratings.ru.

29 января «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с аргентинским вингером Бенхамином Гарре.

Ранее команду пополнили экс-нападающий «Оренбурга» Владимир Писарский и бывший защитник «Спартака» Николай Рассказов.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-krylyah-otreagirovali-na-informaciyu-o-vozmozhnom-prihode-ushakova-i-interese-lokomotiva-k-bejlu/
Сергей Корниленко
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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