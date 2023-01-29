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Игонин считает, что Малкому нужно переходить в «ПСЖ»

Руслан Минаев
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Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе Малкома в «ПСЖ».

«Надо рассуждать объективно. Если бы у Малкома было официальное предложение, то, конечно, надо ехать в «ПСЖ», — цитирует Игонина «РБ Спорт».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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