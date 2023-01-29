Игонин считает, что Малкому нужно переходить в «ПСЖ»
Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о возможном переходе Малкома в «ПСЖ».
«Надо рассуждать объективно. Если бы у Малкома было официальное предложение, то, конечно, надо ехать в «ПСЖ», — цитирует Игонина «РБ Спорт».
Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 24 миллиона евро.
В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
Источник: РБ Спорт
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