В «Торпедо» заявили, что расстанутся с 26-летним нападающим Марком Костой

В «Торпедо» заявили о том, что расстанутся с нападающий Марком Костой.

«Венгерский нападающий Марк Коста действительно отсутствует на турецких сборах «Торпедо». Сейчас наш клуб рассматривает предложения по аренде/трансферу игрока», — цитирует «РБ Спорт» руководителя пресс-службы «Торпедо» Дмитрия Ганичева.

Контракт 26-летнего венгерского форварда истекает летом этого года.

В этом сезоне на его счету 6 матчей за «Торпедо» и ни одного результативного действия.