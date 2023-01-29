В «Торпедо» заявили, что расстанутся с 26-летним нападающим Марком Костой
В «Торпедо» заявили о том, что расстанутся с нападающий Марком Костой.
«Венгерский нападающий Марк Коста действительно отсутствует на турецких сборах «Торпедо». Сейчас наш клуб рассматривает предложения по аренде/трансферу игрока», — цитирует «РБ Спорт» руководителя пресс-службы «Торпедо» Дмитрия Ганичева.
Контракт 26-летнего венгерского форварда истекает летом этого года.
В этом сезоне на его счету 6 матчей за «Торпедо» и ни одного результативного действия.
Источник: РБ Спорт
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Эдуард Сперцян
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|Ж
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Локомотив
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|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
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Илья Кутепов
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|1
|2
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