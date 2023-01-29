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В «Торпедо» заявили, что расстанутся с 26-летним нападающим Марком Костой

Руслан Минаев
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В «Торпедо» заявили о том, что расстанутся с нападающий Марком Костой.

«Венгерский нападающий Марк Коста действительно отсутствует на турецких сборах «Торпедо». Сейчас наш клуб рассматривает предложения по аренде/трансферу игрока», — цитирует «РБ Спорт» руководителя пресс-службы «Торпедо» Дмитрия Ганичева.

Контракт 26-летнего венгерского форварда истекает летом этого года.

В этом сезоне на его счету 6 матчей за «Торпедо» и ни одного результативного действия.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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