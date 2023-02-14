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Сегодня, 14:10

Спортивный директор «Риу Аве» заявил, что первый раз слышит об интересе «Торпедо» к Абдул-Азизу Якубу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нуно, спортивный директор «Риу Аве», отреагировал на новость, что московское «Торпедо» проявляет интерес к футболисту Абдул-Азизу Якубу.

«Первый раз слышу об интересе «Торпедо» к Абдул-Азизу Якубу. У меня нет такой информации», — приводит слова Нуно Sport24.

В нынешнем сезоне ганский нападающий провел за «Риу Аве» 18 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-14-sportivnyy-direktor-riu-ave-pervyy-raz-slyshu-ob-interese-torpedo-k-abdul-azizu-yakubu
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