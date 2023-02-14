Спортивный директор «Риу Аве» заявил, что первый раз слышит об интересе «Торпедо» к Абдул-Азизу Якубу

Нуно, спортивный директор «Риу Аве», отреагировал на новость, что московское «Торпедо» проявляет интерес к футболисту Абдул-Азизу Якубу.

«Первый раз слышу об интересе «Торпедо» к Абдул-Азизу Якубу. У меня нет такой информации», — приводит слова Нуно Sport24.

В нынешнем сезоне ганский нападающий провел за «Риу Аве» 18 матчей, забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.