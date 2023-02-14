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Сегодня, 14:06

Квинси Промес не полетел со «Спартаком» на третий зимний сбор в Турции

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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не полетел с командой на третий зимний сбор в Турции.

«Промес продолжает работать в индивидуальном режиме», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

31-летний нидерландец пропустил два первых сбора «Спартака» в ОАЭ. 11 января СМИ информировали, что Промес подозревается в передаче 250 тысяч евро Зигфриду Уортелу, обвиняемому в торговле наркотиками, в качестве компенсации за пропавшую партию кокаина.

Позднее в «Спартаке» сообщили, что нидерландец попросил у руководства клуба разрешить ему тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах чемпионата России.

«Спартак» проведет сбор в Турции с 14 по 20 февраля.

Квинси Промес
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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Илья Кутепов

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