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Спортивный директор РФПЛ Пышкин: "В новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы"

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Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин рассказал, что в новом проекте календаря на сезон российской премьер-лиги 2019/2021 ноябрьские и декабрьские матчи планируется проводить в южных регионах.

– Все клубы должны играть по графику – дома/в гостях, чередуя матчи по возможности. С учетом этого делается календарь и также будет и дальше. А вот переносы в южные регионы матчей ноября и декабря мы учтем, – сказал Пышкин. (Елена Григорьевская)

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