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Сегодня, 15:24

Спортивный директор «Оренбурга»: «Адамов не просто так в сборную вызывался, он хороший футболист»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» подписание арендного соглашения с защитником «Зенита» Арсеном Адамовым до конца сезона.

«Есть ли у нас право выкупа? Мы бы не хотели разглашать. Мы хотели получить Адамова — сделали это. Будем следить за тем, как он себя проявит. Надеюсь, что будем довольны и мы, и игрок. Он только приехал, первая тренировка. Тренер будет смотреть на его состояние. Арсен — хороший футболист, это однозначно. Не просто так вызывался в сборную, на него хорошие отзывы. Когда играл в «Урале», выглядел здорово. От этого мы и отталкивались», — сказал Андреев «СЭ».

Адамов выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 9 матчей в РПЛ и отметился двумя результативными действиями. Контракт Адамова рассчитан до лета 2026 года.

«Оренбург» арендовал 23-летнего россиянина у «Зенита» во вторник, 1 августа.

Арсен Адамов
Футбол
ФК Зенит
ФК Оренбург
0
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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