Вратарь «Балтики» Латышонок рассказал, кто из игроков «Спартака» доставил ему больше всего проблем

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок заявил, что форвард «Спартака» Квинси Промес доставил ему больше всего проблем.

«Кто из игроков «Спартака» доставил больше всего проблем? Промес. Он много открывался за спину. Защитникам тяжело против него играть. Голевую ведь тоже Промес отдал. Хорошее решение: просто дал черпака на дальнюю — и все», — сказал Латышонок «РБ Спорт».

Во втором туре РПЛ «Спартак» обыграл «Балтику» со счетом 2:1. Промес отдал голевую передачу и забил победный мяч.