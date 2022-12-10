Спортивный директор «Оренбурга» опроверг интерес клуба к Эммануэлю Эрнандесу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о поиске нового защитника для команды. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Оренбург» предложил контракт экс-защитнику «Данубио» Эммануэлю Эрнандесу. На данный момент 25-летний уругваец находится в статусе свободного агента.

«Мы его даже не рассматривали. Уругвайцев точно не смотрим. Аргентинцев — да, даже нескольких. Есть разные варианты. Мы за все время посмотрели порядка 40 футболистов на эту позицию. Это поток. Поэтому сложно запомнить, кого нам предлагали. Но уругвайцев точно даже не рассматривали», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России. За 17 туров команда набрала 25 очков.