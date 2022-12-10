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Спортивный директор «Оренбурга» опроверг интерес клуба к Эммануэлю Эрнандесу

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о поиске нового защитника для команды. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Оренбург» предложил контракт экс-защитнику «Данубио» Эммануэлю Эрнандесу. На данный момент 25-летний уругваец находится в статусе свободного агента.

«Мы его даже не рассматривали. Уругвайцев точно не смотрим. Аргентинцев — да, даже нескольких. Есть разные варианты. Мы за все время посмотрели порядка 40 футболистов на эту позицию. Это поток. Поэтому сложно запомнить, кого нам предлагали. Но уругвайцев точно даже не рассматривали», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России. За 17 туров команда набрала 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-oproverg-interes-k-urugvajtsu-e-mmanue-lyu-e-rnandesu/

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Англия 0
Франция 1
1-й тайм

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
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Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
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Марокко 1
Португалия 0
Матч завершен

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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