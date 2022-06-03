Футбольный агент Орещук рассказал об интересе к главному тренеру «Сочи» Федотову со стороны клубов РПЛ

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о будущем главного тренера «Сочи» Владимира Федотова.

«Владимир Федотов из «Сочи», у него заканчивается контракт, и он у всех на нарасхват. Южане постараются его сохранить. Но и ведущие клубы хотят видеть его у себя. Поэтому в данной ситуации, думаю, нужно довериться нашим русским ребятам, чтобы потом, когда, дай бог, все успокоится, не возникало вопросов, почему мы приглашаем иностранцев, а не зовем своих. Воспользуются моментом, будем дальше развивать свой рынок. Сейчас очень хорошая возможность», — цитирует Орещука RT.

Ранее сообщалось, что интерес к 55-летнему специалисту проявляют ЦСКА и «Динамо».

В прошедшем сезоне «Сочи» занял второе место в Тинькофф Российской премьер-лиге, набрав 56 очков после 30 матчей.